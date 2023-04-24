وزير خارجية النمسا: نجاح عملية إجلاء 25 نمساويا من السودان بالتعاون مع فرنسا وألمانيا

أعرب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، عن ارتياحه الشديد لتمكن البلاد من إجلاء 25 نمساويًا من السودان.



وقال شالينبرج -في تصريحات اليوم الاثنين- إنه تم نقل النمساويين إلى بر الأمان من خلال رحلات الإجلاء الليلة الماضية، معربا عن امتنانه للغاية لتضامن ومساعدة الشركاء الأوروبيين خاصة ألمانيا وفرنسا.



وكانت وزارة الخارجية النمساوية قد أصدرت بيانا في بداية اندلاع المواجهات في السودان، حثت فيه على ضرورة وقف التصعيد واللجوء إلى المفاوضات لحل الأزمة، كما توجهت بالعزاء إلى أسر الضحايا المدنيين الذين سقطوا في هذه المواجهات خاصة من موظفي الإغاثة الدولية.