لافروف يدافع عن الحرب الروسية الأوكرانية أمام مجلس الأمن الدولي

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب بالتخطيط للهيمنة ودافع عن الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال لافروف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الإثنين، إنه لا يمكن النظر إلى "قضية أوكرانيا" بمعزل عن التطورات الجيوسياسية التي هدد فيها حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمن روسيا في المنطقة لسنوات.



وأضاف لافروف: "الأمر يتعلق بكيفية استمرار تشكيل العلاقات الدولية من خلال إجماع ثابت على أساس توازن المصالح، أو عبر التقدم العدواني والمتقلب لهيمنة واشنطن".



ودعت روسيا إلى عقد الاجتماع المثير للجدل لأقوى هيئة في الأمم المتحدة من خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن.



وفي ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، اعتبرت العديد من الدول الاجتماع، الذي أطلق عليه "التعددية الفعالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، نوعا من الاستفزاز.



واشتكت موسكو بدورها من أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات للصحفيين الروس لمرافقة لافروف.