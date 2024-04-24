جنوب إفريقيا تدعو لتحقيق عاجل بالمقابر الجماعية في غزة

دعت جنوب إفريقيا الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق.

وأشارت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا في بيان إلى حالة الرعب التي برزت بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي "ناصر" و"الشفاء" بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منهما.

وقالت: "إن هذه النتائج المروعة تتطلب إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة لضمان العدالة والمساءلة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وشدد البيان على أن إسرائيل التي تواصل حربها على غزة، تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية، وتظل دون عقاب.

وأشار إلى أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة ".

وذكر البيان أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على الوضع في فلسطين، وقال: "إننا نحث المحكمة الجنائية الدولية على إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية، وفقا لمعايير القانون الدولي، للكشف عن الحقائق وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وأشار إلى أن القانون الإنساني الدولي يحمي حياة الإنسان في أوقات الحرب بحظر الهجمات ضد المدنيين، مؤكداً أنه من الواجب المشترك للمجتمع الدولي ضمان التحقيق بشكل مناسب في الفظائع المرتكبة.

والاثنين، أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة في بيان، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت السبت في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب القطاع، الذي انسحب منه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة.