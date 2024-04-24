محافظ المنيا: متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق بـ3 مراكز

استمرار رصف وتطوير عدد من الشوارع بـ3 مراكز في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية 2024.

وشدد على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بجميع المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال رصف شارع بن خصيب بحي شمال المدينة، وشارع التنظيم والإدارة بحي جنوب المدينة، وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تم بدء أعمال وضع الطبقة السطحية من الشارعين مع مراعاة الالتزام بكل الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف، مؤكداً تغيير البلدورات المتهالكة بجديدة، كما تفقد أماكن وضع المطبات بشوارع المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور والطرق والكباري .

وفي مركز ملوي، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس المركز، تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بشارع علي بن أبي طالب بحي شمال 2 بطول 630 مترا بمتوسط عرض 7 أمتار، وتم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع أبوزيد التوني بطول 120 متراً بمتوسط 7 أمتار، إلى جانب تفرعات شارع الحلاجة بطول 500 متر بعرض 7 أمتار.

وأضاف أنه يجرى تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع "اخناتون ـ مصطفى كامل ـ الإسعاف ـ البنك الأهلي ـ جمال الدين برعي ـ عمر بن الخطاب " وتفرعاتها ، وذلك للقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال تمهيد وتسوية الطرق، حيث تم تمهيد الطريق الدائري من ميدان السلام وحتى طريق 242، وطريق القاهرة - أسوان الزراعي أمام قرية لطف الله بمدخل مطاي الشمالي، إلى جانب تمهيد طريق القاهرة - أسوان الزراعي بدءاً من عزبة الثوابت وحتى المناهرة، وذلك باستخدام جليدر الوحدة المحلية ومعداتها، وتم رفع الأتربة والمخلفات على جانبي الطريق ومداخل القرى لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسيعه للمارة والسيارات.