رئيس إسكان النواب: من الوارد طلب رأي الأزهر والكنيسة في قانون الإيجار القديم

رد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترح الإعلامي نشأت الديهي، بشأن إمكانية طلب رأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في قانون الإيجار القديم.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN»: «وارد يحدث، ونحن ننسق تنسيقا كاملا مع رئيس مجلس النواب في هذا الملف أن نطلب رأي الأزهر والكنيسة في الموضوع».

وأشار إلى وجود فتاوى سابقة بشأن الإيجار القديم قدمها له بعض الملاك، متابعا: «إحنا بنخلي تدخل الشرع بهذا الأمر في الآخر، لكن أنا أحترم هذا الرأي»، موضحا أن المشكلة تكمن في أن كل طرف بالقضية ينظر للقضية من زاوية مصلحته الشخصية.

وفي سياق آخر، انتقد ظاهرة رفع بعض الملاك لقيم الإيجارات في العقود الجديدة بشكل وصفه بـ «غير المبرر».

وأوضح أن «عددًا ليس بالقليل من الملاك يؤجر الشقة لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات ثم يضاعف الإيجار أو يزيده بعدها بنسبة 50%، وهي أرقام غير موجودة في أي مكان بالعالم».

وأضاف أن «المواطن المصري لا يحب ترك مسكنه، ومن الإشكالية أن يُطلب منه المغادرة بعد 3 سنوات»، مشددا على ضرورة ضبط هذه المسألة، مستشهدا بالدول الكبرى التي تضع حدًا أقصى للزيادة السنوية في قوانين الإيجار لديها.