إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

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أصيب خمسة أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قرية الجيلاني الزراعي بمركز أبشواي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبشواي يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيلاني الزراعي ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيلاني بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة.

وتسبب الحادث في إصابة خمسة أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.