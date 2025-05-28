نوران ماجد تنضم لمسلسل للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال

انضمت الفنانة الشابة نوران ماجد، لفريق عمل مسلسل "للعدالة وجه آخر"، وهو من بطولة الفنانين ياسر جلال، وأروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

للعدالة وجه آخر مسلسل 15 حلقة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يحمل جانبًا من التشويق والإثارة.

وحصدت نوران ماجد، تكريم حفل توزيع جوائز إنرجي، في موسمه التاسع عن دورها في مسلسل "أهل الخطايا"، حيث عبّرت عن سعادتها بحصولها على جائزة عن أول عمل درامي لها في مسلسل "أهل الخطايا"، وتواجدها بين النجوم الكبار.