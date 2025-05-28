تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرض "عاشق الطبيعة .. حلم جديد" للفنان التشكيلى وليد السقا وذلك فى السادسة مساء غدا الخميس، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتى الاثنين ٢ يونيو.

يضم المعرض نحو ٥٠ عملاً فنياً منفذ بالألوان الزيتية تتناول الطبيعة المصرية عبر العصور المختلفة وتتوزع بين مشاهد من مصر القديمة ولوحات عن الفن الإسلامى والطبيعة الصامتة إلى جانب أعمال مستوحاة من الطبيعة الخلابة تتميز بتكوينات لونية متناغمة وأسلوب مميز يحاكى الواقع.

يذكر أن الفنان وليد السقا الملقب بعاشق الطبيعة تخرج في المعهد العالى للتكنولوجيا وبدأ رحلته الفنية من خلال عمله فى مجالى الديكور والأثاث حيث شكل ذلك مدخلاً له إلى عالم الفن التشكيلى، تناولت أعماله التاريخ المصرى على مر العصور بما فى ذلك الحضارة الفرعونية والإسلامية والقبطية والحديثة، أقام العديد من المعارض الخاصة وشارك في معارض جماعية كما نال عدة تكريمات من بينها تكريم من منظمة اليونسكو باليونان والمركز المصرى للسلام العالمى وحقوق الإنسان.