القوات الجوية الفنلندية تعتزم التخلص من الأعلام التي تحمل الصليب المعقوف

أعلنت قيادة القوات الجوية الفنلندية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن البلاد تعتزم التخلص من أعلام القوات الجوية التي تصور رمز الصليب المعقوف.

وصدر البيان بعدما أشارت قناة "واي إل إي" الفنلندية إلى ضرورة إلغاء أعلام الصليب المعقوف في إطار إلاصلاح.

وأشار البيان إلى أن الكولونيل بالقوات الجوية تومي بوم ذكر أن: "بعض المواقف غير المريحة تحدث أحيانا مع الزاور الأجانب"، بحسب تصريحه لقناة "واي إل إي" وأشار إلى أن مواكبة الزمن أمر طبيعي.

وفي عام 1918 تأسس سلاح الجو الفنلندي عندما أهدى الأرستقراطي السويدي إريك فون روزن القوات المسلحة أول طائرة لها، مزينا إياها برمزه الجالب للحظ، الصليب المعقوف.

ومنذ ذلك الحين، حملت جميع الطائرات العسكرية الفنلندية الصليب المعقوف حتى اتخذه النازيون في ألمانيا شعارًا لهم.