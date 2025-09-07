• كانت في مقدمة الجسر وزيرة دولة قطرية تعد الأولى عربيا التي تزور أفغانستان في مهمة إنسانية



أعلنت قطر، السبت، إطلاق جسر جوي لتقديم مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال المدمر، غداة إعلانها وصول 9 طائرات إلى كابل.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة إكس الأمريكية، بأن "القوات المسلحة القطرية أطلقت جسرا جويا من المساعدات الإنسانية العاجلة لأفغانستان بالتعاون مع وزارة الخارجية وقوة الأمن الداخلي".

وأوضح البيان، أن الجسر جاء "بتوجيهات سامية من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"

وبحسب مقطع الفيديو الذي أرفقته الخارجية بالبيان، فإن المساعدات تأتي بعد الزلزال المدمر الذي شهدته أفغانستان مؤخرا وضم مستشفيات ميدانية ومساعدات طبية وغذائية وإيواء وفرق إنقاذ.

وكان في مقدمة الجسر وزير الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، كأول وزيرة عربية قطرية تصل أفغانستان في مهمة إنسانية، بحسب ما ذكره المقطع ذاته.

والجمعة، أفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأنه "وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابل، خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني، جراء الزلزال الذي وقع في شرق أفغانستان، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات تسع طائرات".

وأضافت: "تتضمن المساعدات مستشفيات ميدانية مجهزة بالكامل بالأدوات الطبية والجراحية، وخياماً لإيواء العائلات المتضررة، وسلال نظافة أساسية."

وشاركت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" في هذه الاستجابة، من خلال إرسال فرق مجهزة بآلياتها ومعداتها المتخصصة في البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض، إلى جانب فريق طبي ميداني لتقديم الدعم الصحي العاجل.

والأحد الماضي، ضرب زلزال مدمر بلغت شدته 6 درجات، ولاية كونار شرقي أفغانستان، تسبب بمصرع 2205 أشخاص، وإصابة 3640 آخرين، وفق إحصاءات رسمية .