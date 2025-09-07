مسلحو بوكوحرام يقتلون 60 شخصا في هجوم بنيجيريا

قالت السلطات النيجيرية إن مسلحي بوكوحرام قتلوا عشرات الأشخاص في هجوم ليلي على قرية في شمال شرقي نيجيريا يقطنها سكان عادوا مؤخرا من مخيم مغلق للنازحين.

وقال محمد باباجانا لـ (أ ب) إن الهجوم على دار الجمال في منطقة باما وقع في ساعة متأخرة من أمس الجمعة وأسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل.

وأكد باباجانا زولوم، حاكم ولاية بورنو، الذي زار المنطقة التي تعرضت للهجوم مساء اليوم السبت، للصحفيين أن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم جراء الهجوم.

وأضاف زولوم: "إننا نتعاطف مع السكان وناشدناهم مغادرة منازلهم فيما قمنا بترتيبات لتحسين الأمن وتوفير الغذاء ومواد لإنقاذ الحياة التي فقدوها".