وزير خارجية ألمانيا بعد لقاء روبيو: نتقاسم المصالح والأهداف مع واشنطن في العديد من القضايا

صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بأنه يعول على تعاون وثيق مع الولايات المتحدة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي أعقاب محادثاته مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، قال فاديفول في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء:" أمكننا اليوم أن نتحقق مجددًا من أننا نتقاسم المصالح والأهداف نفسها في العديد من القضايا – على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بإحلال سلام مستدام في أوكرانيا".

يذكر أن هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها فاديفول للولايات المتحدة منذ توليه مهام منصبه أوائل الشهر الجاري.

وكان فاديفول قد أجرى محادثة منفردة مع روبيو استمرت نحو 15 دقيقة، أعقبها اجتماع موسّع مع الوفدين استغرق 30 دقيقة أخرى.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "كلانا يريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار. وقد تم التأكيد على ذلك مرارًا وتكرارًا. ولهذا اتفقنا اليوم على أن ننسق خطواتنا المقبلة بشكل وثيق، حتى يجلس (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أخيرًا إلى طاولة المفاوضات، وحتى تدخل روسيا أخيرًا في مفاوضات جدية". وشدد فاديفول على أهمية الإبقاء على الضغط.

وسعى فاديفول من خلال لقائه بروبيو إلى تعزيز التكاتف عبر ضفتي الأطلسي في التعامل مع الرئيس بوتين، وكذلك في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة الأخرى. ويهدف فاديفول من خلال الزيارة إلى التحضير للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها المستشار الألماني ميرتس إلى الولايات المتحدة، حيث أعلن ميرتس عزمه السفر قريبًا إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





