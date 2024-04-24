حذر تقرير عالمى حديث عن الأزمات الغذائية – وهو مبادرة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) – اليوم الأربعاء، من أن 6ر281 مليون شخص عانوا من مستويات خطيرة من الجوع الحاد العام الماضي - وهو العام الخامس على التوالي الذي تفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي - مما يزيد من مخاوف متزايدة من حدوث مجاعة و"موت على نطاق واسع" في مناطق تمتد من غزة إلى السودان وغيرهما.

ووفقا للتقرير، واجه أكثر من واحد من كل خمسة أشخاص في 59 دولة انعدام حاد في الأمن الغذائي في عام 2023، مقارنة بنسبتهم التي بلغت نحو واحد فقط من كل 10 أشخاص في 48 دولة في عام 2016.

وأفاد التقرير بأنه "عندما نتحدث عن انعدام الأمن الغذائي الحاد، فإننا نتحدث عن جوع شديد يصل إلى حد أنه يشكل تهديدا مباشرا مصادر رزق الأفراد وحياتهم".

وقال دومينيك بورجيون، مدير مكتب الاتصال لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في جنيف: "إن هذا هو نوع الجوع الذي يهدد بالانزلاق إلى المجاعة والتسبب في الموت على نطاق واسع".

ووجد التقرير أنه على الرغم من أن النسبة الإجمالية للأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير في العام الماضي جاءت أقل بنسبة 2ر1٪ عما كانت عليه في عام 2022، فإن المشكلة تفاقمت بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19.