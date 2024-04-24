 بينهم أم وطفلاها.. شهداء إثر قصف وغارات إسرائيلية على غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 7:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بينهم أم وطفلاها.. شهداء إثر قصف وغارات إسرائيلية على غزة

 وكالات
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 6:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 6:41 م

 استشهدت أم وطفلاها، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة حربية اسرائيلية منزلا غرب مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل عائلة حميد، قرب مفرق حميد بمخيم الشاطئ غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد أم وطفليها، وجرح 6 آخرين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وجرح العشرات، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي النصر غرب مدينة غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال على منطقتي معن والمواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34262 شهيدًا و77229 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك