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استشهدت أم وطفلاها، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة حربية اسرائيلية منزلا غرب مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل عائلة حميد، قرب مفرق حميد بمخيم الشاطئ غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد أم وطفليها، وجرح 6 آخرين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وجرح العشرات، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي النصر غرب مدينة غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال على منطقتي معن والمواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34262 شهيدًا و77229 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.