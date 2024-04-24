أفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بأن جيشها سيمضي قدمًا في تنفيذ عملية عسكرية ضد رفح في جنوب قطاع غزة، ذاكرا أن أربع وحدات قتالية تابعة لحركة حماس موجودة في المدينة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر في مؤتمر صحفي: «ستمضي إسرائيل قدما في عمليتها لاستهداف حماس في رفح»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «هناك أربع كتائب (من حماس) متبقية في رفح.. لا يمكن أن تكون محمية من إسرائيل.. سنهاجمها».

وأشار إلى تعبئة لواءين احتياطيين لتنفيذ مهام دفاعية وتكتيكية في غزة وفق قوله، مدعيا أن قواتهم قضت على ما لا يقل عن 18 أو 19 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحركة حماس.

وفي أكثر من مناسبة، شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل ستمضي قدمًا في الهجوم على رفح حيث يتجمّع أكثر من 1,5 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين، وفق الأمم المتحدة.

وتقول إسرائيل إنها ستعمل قبل بدء الهجوم على إخلاء المدينة من المدنيين. وتعارض الولايات المتحدة هجومًا بريًّا على رفح، كذلك عبّرت دول عدة عن قلقها إزاء ذلك، بينما اعتبرت منظمات غير حكومية أن إجلاء المدنيين من رفح أمر غير ممكن.