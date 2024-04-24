البنتاجون: هجومان استهدفا القوات الأمريكية في سوريا والعراق

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) رسميا تعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا لهجومين شنتهما جماعات مسلحة موالية لإيران يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر في واشنطن يوم الثلاثاء: "في 22 (نيسان) أبريل، شنت مجموعات الميليشيات المتحالفة مع إيران هجومين فاشلين على القوات الأمريكية في العراق وسوريا".

وأضاف رايدر: "هذه الهجمات تعرض أفراد التحالف والعراقيين للخطر وتدعو حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأمريكية في العراق وسوريا من هجمات هذه الجماعات".

ولم يصب أي من أفراد الجيش الأمريكي بأذى.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أشارت يوم الاثنين إلى هجوم شنته ميليشيا متحالفة مع إيران على قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا. وقالت وزارة الدفاع إن مقاتلة من التحالف دمرت قاذفة دفاعا عن النفس بعد تقارير عن هجوم صاروخي فاشل بالقرب من قاعدة التحالف في رميلان في سوريا.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر، هاجمت الميليشيات الموالية لإيران مرارا قواعد في العراق وسوريا يستخدمها الجيش الأمريكي أيضا.

وفي نهاية يناير، قتل ثلاثة جنود أمريكيين في إحدى الهجمات التي وقعت في الأردن بالقرب من الحدود السورية.