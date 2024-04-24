السجن عامين لمتهمة بقتل نجلها أثناء تأديبه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، اليوم الأربعاء "ا.م.ق"، ربة منزل، بالحبس لمدة عامين، وألزمتها بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بالضرب الذي أفضى إلى موت نجلها "م.س.ع"، وذلك في القضية المقيدة برقم 1674 لسنة 2024 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص ملقاة داخل أحد المقابر في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وأقوال شهود العيان أنه وأثناء زيارة أحد الأهالي لقبر نجلته، اشتم انبعاث رائحه كريهه، وباستعلام الأمر شاهد جثمان المجني عليه، فقام بإبلاغ الشرطة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة بالتعدي على نجلها، طفل، حيث قامت بضربه بالأيدي والأرجل، بسبب صراخه المتكرر، وألقت به على إحدى منقولات الشقة، فارتطمت رأسه بمسندها، مما أدى إلى مصرعه.

وأضافت المتهمة أنها لم تقصد قتله، وإنما لتاديبه، وعقب رؤيته متوفيًا، حملته متخفيه إلى المقابر، وتركته ولاذت بالفرار.

وذكرت التحقيقات، أنه وعقب تقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمة تم ضبطها، وباقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتها بتحريات المباحث أقرت بالحادث، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمة على النيابة العامة، قررت حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقها حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، وزين العابدين عبد المنصف حسن، وحسام علي عبد الشكور عبد الله، وسكرتير الدائرة القضائية، كريم الجنادي.