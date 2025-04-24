الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية ، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، أحبطت محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.

وونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم الخميس عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قوله "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت مساء أمس الأربعاء من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود".

وأوضح أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية .