أتلتيكو مدريد يفوز بثلاثية أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تغلب نادي أتلتيكو مدريد على ضيفه رايو فاليكانو بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب أتلتيكو مدريد.

وتمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل هدف التقدم في النتيجة بالدقيقة الثالثة عن طريق رأسية قوية من ألكسندر سورلوث، وهو أحد أسرع أهداف الفريق هذا الموسم.

ونجح أتلتيكو مدريد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب كونور كالاجر، فيما سجل جوليان ألفاريز الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة 66 التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند النقطة 41 في المركز الـ 11.