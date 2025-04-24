نائب جزائري يطالب بإعدام مغتصبي الأطفال والمتحولين جنسيا في البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أثار النائب الجزائري فوزي بن أعمر عن "التجمع الوطني الديمقراطي"، تفاعلا خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام وزير العدل.



ودعا النائب الجزائري إلى سن قوانين صارمة تشمل تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال.

كما طالب كذلك بسن قانون آخر ضد "المخنثين" والمتحولين جنسيا، مشيرا إلى أنهم تكاثروا في الجزائر وأصبحت كارثة عظمى.

وصرح فوزي بن أعمر "إما أن تكون رجلا أو امرأة.. مستحيل تكون نص راجل ونص مرا.. الراجل يبقى راجل والمرا تبقى مرا".

وتابع قائلا: "الرجل الذي يريد أن يتمثل بصفة امرأة يجب أن يعدم.. يا رجل يا امرأة لا وجود لنص رجل ونص امرأة".

واقترح النائب الجزائري القصاص وقطع يد كل فاسد ثبتت عليه التهمة بالدليل والحجة، مشيرا إلى أنه يجب محاسبة كبار الفاسدين.