محكمة عسكرية روسية تقضي بسجن جنرال سابق 5 سنوات بعد إدانته بسرقة قطع غيار

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قضت محكمة عسكرية روسية، اليوم الخميس، بسجن الجنرال الروسي السابق إيفان بوبوف، المعروف بانتقاده لإدارة موسكو للحرب في أوكرانيا لمدة 5 سنوات في مستعمرة عقابية.

ووجهت المحكمة، إلى بوبوف تهمة المشاركة في سرقة قطع غيار معدنية مخصصة للجبهة في منطقة زابوريجيا وتسبب في أضرار بلغت قيمتها نحو 115 مليون روبل (1.4 مليون دولار).

كما تردد تورط رجل أعمال وضابط آخر أيضا في العملية.

وأدانت المحكمة العسكرية الواقعة في جنوب موسكو، الجنرال بوبوف اليوم الخميس، وجردته من رتبته العسكرية.

ومن جانبه، أكد بوبوف، مرارا براءته وأبدى رغبته في العودة إلى ميدان القتال.

ويعتزم محاموه، استئناف الحكم.

وخدم بوبوف، حتى منتصف عام 2023 كقائد للجيش الروسي الثامن والخمسين، الذي شارك بشكل كبير في احتلال مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية.