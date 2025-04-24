التحام مركبة فضاء على متنها 3 رواد صينيين بمحطة تيانجونج الفضائية

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التحمت مركبة فضائية على متنها ثلاثة رواد فضاء، اليوم الخميس، بمحطة الفضاء الصينية في أحدث عملية لتبديل الطاقم، محققة إنجازا جديدا يعزز طموحات البلاد التي تتطلع لإرسال مهمة مأهولة إلى القمر واستكشاف المريخ.

وانطلقت مركبة الفضاء شنتشو 20 كما هو مخطط لها على متن الصاروخ الصيني القوي "لونج مارش 2 إف" الساعة 5:17 مساء بالتوقيت المحلي (0917 بتوقيت جرينتش.)

ووصلت مركبة الفضاء إلى محطة تيانجونج الفضائية بعد حوالي 6 ساعات ونصف الساعة، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.

وانطلق الصاروخ من مركز الإطلاق في جيوكوان، على حافة صحراء جوبي في شمال غربي الصين.

ومن المقرر أن تظل المركبة الفضائية في الفضاء قبل أن تعود مع الطاقم الحالي المكون من ثلاثة أفراد.