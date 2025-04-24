زعيم تيار الحكمة العراقي: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا

اعتبر زعيم تيار"الحكمة" العراقي عمار الحكيم أن هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا، مؤكدا أن الدولة المضيفة للقمة العربية ليست هي من تختار ضيوفها وإنما وفق بروتوكول الجامعة العربية.



وقال الحكيم خلال جلسة في ملتقى سين للحوار إن "العراق نجح في تحييد البلد وأن ينأى بنفسه والتورط أن يكون جزءا من حرب المنطقة"، مشيرا إلى أن "العراق يمتلك علاقات طيبة مع إيران وأمريكا، وهو المستفيد الأول من أي تفاهم بين الطرفين".



وحول الوضع السوري، شدد الحكيم أن "أغلب الدول لديها حوار ومصالح مع سوريا والعراق يجب أن يكون متواصلًا وله دور في المعادلة السورية وأن تكون مصلحته أولا"، موضحا أن "هناك مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع الشقيقة سوريا".

وأشار إلى أن "الدولة المضيفة ليست هي التي تختار ضيوفها في القمة العربية وإنما ضمن بروتوكول الجامعة العربية ونحن نوجه الدعوة لجميع الأعضاء".

هذا، وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الـ16 من أبريل أنه وجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقبلة في العاصمة بغداد.

ويذكر أن الموعد الرسمي لانعقاد القمة العربية في بغداد تقرر يوم 17 مايو 2025.

ويأتي ذلك بعد تنديد عدد من السياسيين العراقيين البارزين في المعسكر الموالي لإيران باحتمال زيارة الشرع بعد توجيه بغداد دعوة رسمية له للمشاركة في القمة العربية في منتصف مايو.