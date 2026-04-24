تقرير: استمرار انقطاع الإنترنت عن الإيرانيين لليوم الـ 56 على التوالي

قالت منظمة "نت بلوكس" المتخصصة في مراقبة حجب الإنترنت اليوم الجمعة، إن انقطاع الإنترنت عن الإيرانيين مستمر لليوم الـ56 على التوالي.

وكتبت المنظمة عبر منصة إكس: "إنه اليوم الـ 56 الآن لحجب الإنترنت عن إيران، حيث انقطع الاتصال بالشبكة الدولية أكثر من 1320 ساعة".

وصفت الانقطاع بأنه "أطول انقطاع يتم تسجيله على مستوى دولة ضمن الدول المتصلة بالإنترنت". وحذرت من أن "الظروف تتدهور وسط الحرب وتقارير عن علميات إعدام" في البلاد.

وحجبت الحكومة الإيرانية الاتصال بالشركة العالمية إلى حد كبير في رد فعل على الهجمات الأمريكية- الإسرائيلية على البلاد في 28 فبراير.

ومنذ ذلك الحين، لا يتاح لسكان إيران البالغ تعدادهم 90 مليون نسمة إلا الوصول إلى الشبكة الداخلية المقيدة، التي تتيح المحتوى الذي توافق عليه الدولة.

وما زال قطاع صغير من الجيش وجهاز السلطة بالبلاد قادرا على استخدام الإنترنت دون قيود، كما تنشر البوابات الإعلامية الإيرانية الأخبار عبر تطبيق تليجرام ومنصة إكس المحجوبين إلى حد كبير داخل البلاد.