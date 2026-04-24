العفو الدولية بتونس: تدهور خطير للوضع الصحي لجهور بن مبارك

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فرع تونس، ليل الخميس عن قلقها من التدهور الخطير للوضع الصحي للمعارض جوهر بن مبارك الذي يقبع في السجن منذ ثلاثة أعوام في قضية التآمر على أمن الدولة.

ويخوض بن مبارك وهو قيادي بارز في جبهة الخلاص الوطني المعارضة وأستاذ متخصص في القانون الدستوري، إضرابا عن الطعام في السجن منذ 27 يوما.

ويحتج بن مبارك ضد ظروف اعتقاله وضد المحاكات في قضية التآمر على امن الدولة، بدعوى افتقادها لشروط المحاكمة العادلة، كما تقول المعارضة إنها تقوم على تهم ملفقة.

وقالت المنظمة إن جوهر بن مبارك يواجه ظروف اعتقال من شأنها أن تهدد سلامته الجسدية والنفسية وحياته.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي نقلت إدارة السجون بن مبارك من سجنه بولاية نابل إلى سجن آخر بولاية الكاف التي تبعد حوالي 170 كيلومتر عن العاصمة، ما فاقم من متاعب والده البالغ من العمر 80 عاما في تنقله لزيارة ابنه.

وطالبت العفو الدولية في بيان لها السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية كاملة، وضمان حمايته الفورية، وتوفير الرعاية الطبية المستقلة والملائمة له، واحترام كافة حقوقه الأساسية دون تأخير.

وصدرت احكام مشددة من محكمة الاستئناف ضد بن مبارك والعشرات من قياديي المعارضة في قضية التآمر تصل أقصاها إلى أكثر من 40 عاما.