يستعد جاليري مصر لافتتاح معرض التصوير «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم، وذلك يوم الأحد 26 أبريل الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن يستمر المعرض حتى الخميس 14 مايو المقبل.

وقال الفنان محمد طلعت مدير جاليري مصر ومنظم المعرض، في هذه اللوحات لا تبدو العناصر النباتية ساكنة حتى وهي في أقصى هدوئها، ثمة نبض خفي يسري داخل الكتلة، داخل اللون، داخل التكوين نفسه، شيء يتراجع وشيء يتكوّن، شيء يبهت وشيء يزداد حضورًا، كأن الحياة لا تختار شكلا واحدا لتعلن عن نفسها، بل تواصل المرور من هيئة إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر، محتفظة دائمًا بشيء من حرارتها العميقة.



وأوضح محمد طلعت، أن الأعمال تتحرك في منطقة معلقة بين الخيال والواقع، بين ما هو محسوس وما هو متخيل، بين الذاكرة وما تبقى منها على السطح، لذا تفتح رانيا أبو العزم مساحة تأملية نادرة، حيث تصبح الصورة مكانا للمرور، ويصبح الصمت حاملا لكل ما عجز الكلام عن الإمساك به.

جدير بالذكر، رانيا أبو العزم فنانة تشكيلية مصرية ومحاضِرة بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان. وُلدت في القاهرة عام 1984، وحصلت على درجة الدكتوراه في التصوير عام 2021، كما نالت جائزة الدولة التشجيعية في التصوير عام 2022، وهي عضو لجنة الفنون التشكيلية بـ المجلس الأعلى للثقافة.



شاركت الفنانة في أكثر من 90 معرضا جماعيا داخل مصر وخارجها منذ عام 2002، من بينها المعرض العام في دوراته من 38 إلى 45 خلال الفترة من 2016 حتى 2025، وآرت كايرو 2025 بالمتحف المصري الكبير، إلى جانب مشاركتها في سمبوزيوم الأقصر الدولي للتصوير في دورته الثالثة عشرة عام 2021، وصالون القاهرة في دورته الثامنة والخمسين عام 2018، فضلًا عن صالون الأبيض والأسود، والمعرض التشكيلي المصري الأول بالجامعة الألمانية بالقاهرة، ومعرض إحياء التراث بالجامعة الفرنسية، كما امتدت مشاركاتها الدولية إلى معارض وفعاليات فنية في لندن وروما والهند، من بينها "أسبوع روما للفنون" 2024.

وعلى صعيد المعارض الفردية، أقامت رانيا أبو العزم عدة معارض، منها Line × color عام 2015، وBarcode عام 2018، وUntied Roots عام 2024.

حصلت الفنانة على عدد من الجوائز، من بينها جائزة التصوير والرسم من جامعة حلوان عام 2004، وعدة جوائز من جمعية محبي الفنون الجميلة، بالإضافة إلى جائزة العرض المتميز بـ صالون الشباب في دورته السابعة والعشرين عام 2016، وتقتني أعمالها جهات ومؤسسات فنية مرموقة، من بينها متحف الفن المصري الحديث التابع لوزارة الثقافة، إلى جانب مقتنين أفراد داخل مصر وخارجها.