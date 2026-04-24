مكتب نتنياهو ينشر تقريره الطبي السنوي: خضع لعملية استئصال ورم سرطاني

نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقرير الطبي السنوي الخاص به، والذي كشف عن خضوعه لعملية استئصال أورام سرطانية.

وأوضح التقرير الطبي السنوي حول الوضع الصحي لنتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي خضع لعملية جراحية "ناجحة" لاستئصال تضخم حميد في البروستاتا في 29 ديسمبر 2024.

وأضاف التقرير أنه "في آخر متابعة، تم اكتشاف بقعة صغيرة يقل حجمها عن سنتيمتر واحد في البروستاتا. وبعد الفحص، تبين أنها ورم خبيث في مرحلة مبكرة جدا، دون أي انتشار"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: "أخبرني الأطباء أن هذا أمر شائع جدًا بين الرجال في مثل سني، وأن هناك خيارين: ليس من الضروري علاجها؛ فمن الممكن الاكتفاء بالمراقبة فقط. يمكنك التعايش معها، والكثيرون يفعلون ذلك. الخضوع للعلاج وإزالة المشكلة نهائيًا".

وأضاف: "خضعت لعلاج موجّه أدى إلى إزالة المشكلة ولم يترك لها أي أثر. ذهبتُ لعدة جلسات علاجية قصيرة، كنتُ أقرأ خلالها كتابا، وواصلتُ عملي. واختفت تماما."

وقال نتنياهو، في البيان المنشور عبر حسابه على منصة "إكس": "اليوم، نشر التقرير الطبي السنوي الخاص بي. طلبت تأجيل نشره شهرين حتى لا يُنشر في أوج الحرب؛ كي لا نسمح للنظام الإيراني الإرهابي بنشر مزيد من الدعاية المضللة ضد إسرائيل".

وأضاف: "أود أن أشارككم ثلاثة أمور: أولًا، الحمد لله، أنا بصحة جيدة. وأنا في حالة بدنية ممتازة. عانيتُ من مشكلة طبية بسيطة في البروستاتا عُولجت بالكامل. والحمد لله، لقد أصبحت ورائي الآن."