عراقجي يبحث الهدنة مع وزير الخارجية وقائد الجيش في باكستان

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، محادثات هاتفية، منفصلة، مع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، قبل ظهر اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء، نقلا عن وزارة الخارجية الإيرانية، بأن المحادثتين الهاتفيتين ركزتا على تبادل وجهات النظر بشأن التطوّرات الإقليمية والموضوعات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمي، بناء على طلب باكستان، في انتظار مقترح موحد من الجمهورية الإسلامية.

وعلق البيت الأبيض زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس التي كانت مقررة إلى إسلام أباد يوم الثلاثاء الماضي لإجراء جولة محادثات ثانية فيما رفضت طهران إجراء مزيد من المحادثات، مشيرة إلى أنه لن يتم إرسال أي وفد إلى باكستان ما لم ترفع الولايات المتحدة حصارها.

واستضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة أولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في الحادي عشر من الشهر الجاري، لم تكلل بالنجاح.