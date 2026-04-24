ناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية ومحملة بنفط إيراني تحاول عبور مضيق هرمز

تحاول ناقلة نفط عملاقة، خاضعة لعقوبات أمريكية، ومحملة بنفط إيراني عبور مضيق هرمز اليوم الجمعة، في ظل توقف حركة المرور عبر الممر فعليا.

وظهرت السفينة يوري المحملة بمليوني برميل من النفط الخام التي جر تحميلها من جزيرة خرج، مجددا على منصتي تعقب السفن كبلر وفورتيكسا، قبالة جزيرة سيرير أوائل الأسبوع بعدما توقف الإشارة عن موقعها لأيام. ثم بدأت السفينة الاتجاه نحو هرمز في وقت لاحق من أمس الخميس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشير التقدم الذي تحرزه ناقلة النفط الخام الكبيرة للغاية إلى أن طهران مازالت حريصة على اختبار تصميم واشنطن على الإبقاء على حصارها للمضيق. واعترضت قوات أمريكية ناقلتيي نفط إيرانيتين أوائل الأسبوع الجاري، بينما قالت القيادة المركزية الإيرانية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه أعيد توجيه 33 سفينة منذ بداية حصارها.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السفينة يوري في 2024 لمشاركتها في صادرت البترول الإيرانية.