وزير الداخلية السوري يعلن القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن عام 2013

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الجمعة، القبض على أمجد يوسف، "المتهم الأول" بارتكاب مجزرة حي التضامن التي وقعت بالعاصمة دمشق عام 2013.

وقال خطاب في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة".

وفي 16 أبريل 2013، قتلت قوات النظام المخلوع بمجزرة حي التضامن في دمشق، 41 مدنيا، وألقتهم في حفرة كبيرة، وعُثر لاحقا على عظام بشرية بالمنطقة، وفق ما رصدته عدسة الأناضول في 20 ديسمبر 2024.

وفي 27 أبريل 2022 نشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يُظهر قتل قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن.

وشوهد ضابط مخابرات نظام الأسد أمجد يوسف، الذي يظهر وجهه بوضوح في الصور، وهو يطلق النار على المدنيين الذين اعتقلوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.

وتعلن وزارة الداخلية بشكل متكرر إلقاء القبض على متورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين على مدار سنوات الثورة السورية (2011- 2024).

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل مسلحون سوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (1971 - 2000).