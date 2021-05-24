تحليل مخدرات مفاجئ للعاملين برئاسة حي غرب المنصورة

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، زيارة مفاجئة اليوم الاثنين، لحي غرب المنصورة، لإجراء تحليل المخدرات لموظفي الحي.



وطالب أعضاء الصندوق العاملين الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وقال رئيس حي غرب المنصورة، إنه تم اليوم البدء في إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري بحي غرب وذلك من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واللجنة المشكلة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة برئاسة الأستاذ محمد أبو شعيشع عضو وحدة الكشف عن المخدرات، والفريق المعاون من وزارة الصحة.