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كشف أحمد جاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، موقف اللاعبين المحترفين من المشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة.

ووقع منتخبنا الاولمبي في المجموعة الثالثة مع كلاً من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية: «محمود تريزيجيه خرج من حسابات كابتن شوقي غريب، بسبب الإصابة».

وأضاف: «بالنسبة لباقي اللاعبين مثل صلاح ومصطفى محمد فارس لما لانديتهم وننتظر الرد».

وتابع أحمد مجاهد: «ارسلنا خطاب لليفربول طلبنا من خلاله إشراك صلاح في الأولمبياد خاصة أن رغبته تؤيد ذلك خاصة أن البطولة ستكون خارج الأجندة الدولية».

وواصل: «وارسلنا خطاب لجالاتا سراي ليتم التنسيق معهم لتواجد مصطفى محمد في الأولمبياد وأيضا لعمر مرموش».

وأتم رئيس اتحاد الكرة: «لدينا ثقة كبيرة في المجموعة المتواجدة مع شوقي غريب وهو أيضا يكن لهم كل الاحترام ويثق في قدراتهم».