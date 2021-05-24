أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد مفتاح، ومجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن انقطاع مياه الشرب، اليوم الاثنين، عن قرى مركز ومدينة دسوق، لغسيل وتعقيم وتطهير المروقات والمرشحات بمحطة إنتاج مياه الشرب بمحطة أو علي، من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

وأضاف بيان الشركة، أن المحطة ستعمل بنصف طاقتها خلال تلك الفترة، وتهيب بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع مياه الشرب، مؤكدة أنه ستدير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.