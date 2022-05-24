الجيش اليمني يعثر على حطام صاروخ إيراني الصنع جنوب مأرب

قال مصدر عسكري يمني، إن "القوات الحكومية في مأرب عثرت، على حطام صاروخ دفاع جوي، من نوع (سام- 358)، إيراني الصنع، استهدف به الحوثيون هدفا تابعا للجيش بجبهات جنوب المحافظة في وقت سابق".

وأضاف المصدر، لقناة (اليمن الإخبارية)، أن هذا الصاروخ الثاني من نوعه عثر عليه الجيش وتم تحريزه في مأرب، إذ تم تحريز الأول من جبهة صرواح غربي المحافظة، في يوليو من العام الماضي، عقب إعلان الحوثيين إسقاط طائرة مسيرة من نوع MQ9، بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأوضح المصدر أن الصاروخين يتطابقان مع نوعية من صواريخ أعلنت البحرية الأمريكية مصادرتها من على متن شحنتي سلاح مهرب، قالت إنها جاءت من إيران للحوثيين، الأولى على متن قارب خشبي صغير واعترضت من قبل السفينة الأمريكية (يو إس إس فورست شيرمان)؛ بتاريخ 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب، والأخرى في الـ9 من فبراير من العام الماضي، واعترضت على متن قاربين من قبل السفينة الأمريكية نورماندي في البحر الأحمر.