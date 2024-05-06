أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة استقبلت بلاغات من 4 محافظات فقط بالإصابة بالتسمم؛ بسبب تناول الأسماك المملحة خلال الاحتفال بشم النسيم، لافتا إلى أن الوزارة رفعت درجة الطوارئ، وتم إلغاء الإجازات للعاملين في القطاع الطبي بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

ونوه "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، بأن الوزارة خصصت سيارات إسعاف على الطرق والمناطق المجاورة للمتنزهات، زيادة على توفير الأدوية والأمصال المضادة للسموم.

وطالب المتحدث باسم الوزارة، بضرورة التأكد من سلامة مصدر الأسماك المملحة في حال تناولها، وتناول كميات كبيرة من الخضروات والليمون.

وبشأن آثار الإعياء التي تظهر عند تناول الأسماك المملحة في شم النسيم، أوضح "عبد الغفار" أنها تتمثل في "صعوبة التنفس، وصعوبة بلع الريق، الإعياء، زغللة العين، وجفاف الحلق".

وشدد على أهمية التوجه إلى المستشفى إذا شعر الشخص بأي من هذه الأعراض في غضون 8 إلى 12 ساعة بعد تناول الأسماك.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى جاهزية المستشفيات ومراكز السموم والحروق لتقديم الخدمات الطبية التداخلية عالية الدقة لحالات الحوادث والحالات المرضية.