أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «نادو»، قرارا بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز، لثبوت إيجابية عينة المنشطات التي خضع لها من قبل.

كانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حصلت على عينة من رمضان صبحي بعد إحدى مباريات فريقه بالدوري، ثم تلقى اتحاد الكرة ونادي بيراميدز، خطابًا من اللجنة للتأكيد على أن اللاعب تلاعب في عينة المنشطات.

وكشف مصدر لـ «الشروق» أنه تم إخطار اتحاد الكرة بإيقاف رمضان صبحي بشكل رسمي من قبل المنشطات ، حتى 6 يونيو المقبل لحين عقد اجتماع والفصل النهائي في القضية.

واستبعد رمضان صبحي من قائمة ناديه بيراميدز لمواجهة الجونة في الجولة 25 للدوري المصري الممتاز.

وكان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات سابقة قد كشف عن تلقيه خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، لتخرج الأنباء فيما بعد تؤكد أنها تالفة.