حريق في حظيرة أبقار بألمانيا يتسبب في خسائر بملايين اليورو

تسبب حريق اندلع في حظيرة أبقار بمدينة نويماركت إن دير أوبربفالتس بولاية بافاريا الألمانية في خسائر تُقدر بملايين اليورو.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج معظم الأبقار البالغ عددها 150 رأسا من النيران، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وبحسب البيانات، أسفر الحريق عن نفوق بقرتين، بينما لم يُصب أي شخص بأذى. وتقدر الشرطة الخسائر بأكثر من 1.5 مليون يورو.

واندلع الحريق في وقت متأخر من مساء أمس داخل الحظيرة الواقعة في نويماركت إن دير أوبربفالتس، وهي مدينة يبلغ تعداد سكانها نحو 40 ألف نسمة وتقع جنوب شرق مدينة نورنبرج.

وكان يتعين إخراج الأبقار من الحظيرة ونقلها إلى مكان آمن في أسرع وقت ممكن. وذكر بيان الشرطة أن بعض الأبقار ركضت إلى الطرق المحيطة، فيما بحث رجال الإطفاء عنها باستخدام طائرة مسيرة. وحتى ساعات متأخرة من الليل، لم تكن جميع الحيوانات قد أُعيدت إلى الحظيرة.

وواصل رجال الإطفاء خلال الليل أعمال إخماد بقايا الحريق، الذي لم يتضح بعد سبب اندلاعه. ومن المقرر أن يتفقد محققون من الشرطة موقع الحريق خلال الأيام المقبلة.