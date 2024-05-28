 كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية - بوابة الشروق
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كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية


نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 10:32 ص

تنظم دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة حفلا ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على مسرح معهد الموسيقي العربية.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفني يؤديها كل من نهاد فتحى ورحاب عمر.

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيل من التراث الموسيقى العربي.


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