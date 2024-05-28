السجن 3 سنوات لمدير بنك تعدى على زوجة والده حتى الموت بأكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة مدير بنك، بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لإدانته بالاعتداء على زوجة والده بالضرب حتى الموت مدينة أكتوبر.

وأسندت التحقيقات في القضية للمتهم "أ . ص" مدير بأحد البنوك، في 8 نوفمبر 2023 بدائرة قسم أول أكتوبر، ضرب المجني عليها "م . أ" زوجة والده عمدا ولم يكن يقصد من ذلك قتلها، إلا أن الضرب أفضى لموتها.

وتابعت التحقيقات أن سبب الواقعة خلاف سابق فيما بينهما لزواجها من والده مما أثار حفيظته، فتوجه حيث أيقن أنها متواجدة، وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة ضربات بأنحاء متفرقة بجسدها انتهت بركلها بقدمه فسطقت من أعلى درج العقار محل سكنها، مما تسبب في إصابتها التي أدت إلى وفاتها.