إسبانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وقال سانشيز: "إسبانيا تعترف بدولة فلسطين التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية. لن نعترف بأي تغيير في الحدود عام 1967 ما لم يتم قبوله من جميع الأطراف".

وبعد التهديدات المفتوحة من إسرائيل، قررت إسبانيا الاعتراف بفلسطين، وبهذه الخطوة، يعترف الآن 145 من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف سانشيز: "أولويتنا هي وقف ما يحدث في غزة وفتح الممرات للمساعدات الإنسانية، وبعد ذلك سنركز جهودنا على حل الدولتين. قرارنا بالاعتراف بفلسطين متوافق مع القانون الدولي وسنعمل مع الدول العربية لتنظيم مؤتمر سلام".

- الأنظار الآن تتجه إلى النرويج وأيرلندا

ومن المتوقع أن تعترف حكومتا النرويج وأيرلندا رسميًا بدولة فلسطين. ووفقًا لتقرير "برس أسوسيشان"، سيتم عقد جلسة خاصة في البرلمان الإيرلندي. سيتم تحويل البعثة الفلسطينية في أيرلندا إلى سفارة، وسيتم تعيين سفير فلسطين في أيرلندا.

وفي تصريحاتها الأخيرة، قالت السفيرة الفلسطينية الحالية في دبلن جيلان وهبة عبد المجيد: "أنا متحمسة لرؤية علم فلسطين يرفرف في البرلمان الإيرلندي. إنه لحظة عظيمة".