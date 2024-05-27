أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن مطلب في غاية الخطورة من دولة الإحتلال

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن الساحة السياسية الحزبية في دولة الاحتلال متغيرة بصورة كبيرة، وهناك حالة من السيولة في الداخل الإسرائيلي خلال الفترة الحالية.

وتابع عبود خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أنتجت 79 نائبًا من اليمين المتطرف في الكنيست الإسرائيلي، مما يعني أن الشارع الإسرائيلي يميني ومتطرف، مشيرًا إلى أن الشارع الإسرائيلي ازداد تطرفًا بعد السابع من أكتوبر.

ولفت إلى أن هناك مخاوف في دولة الاحتلال من إنشاء الدولة الفلسطينية، لأنها ستكون في العمق الإسرائيلي، مما يضعف دولة الاحتلال من الناحية الأمنية.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال ترغب في إدخال قوة عربية أمريكية إلى داخل قطاع غزة لحماية إسرائيل، وهذا المطلب في غاية الخطورة.