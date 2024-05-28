استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر إطلاق الاحتلال النار على محيط مستشفى كمال عدوان

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أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، صباح الثلاثاء، باستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين بينهم طبيب، إثر إطلاق الاحتلال النار على محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وتجدّد قصف الاحتلال الإسرائيلي المدفعي والجوي العنيف منذ ساعات الليل الماضية، وحتى ساعات صباح اليوم الثلاثاء، في مدينتي رفح وغزة، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسل «وفا»، باستشهاد سبعة مواطنين، وإصابة آخرين، جراء قصف مدفعي استهدف خياما للنازحين في محيط بركسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، بمنطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح.

وارتقت مواطنة وأصيبت أخرى، نتيجة قصف الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة رفح، مع تواصل استهداف المنازل في مناطق متفرقة بحي تل السلطان.

كما شهد محيط منطقة دوار زعرب في رفح قصفا عنيفا من الدبابات المتوغلة، تزامنا مع أصوات إطلاق نار، وتحليق مكثف من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء.

وبدأت أفواج من العائلات بالنزوح خارج مدينة رفح جنوب قطاع غزة مع شروق الشمس، خوفا من القذائف، باتجاه المناطق الساحلية الغربية لمدينة خان يونس ووسط القطاع، تحديدا غرب مدينة دير البلح.

كما تتقدم آليات الاحتلال العسكرية في محيط دوار زعرب، واستهداف مبنى المستشفى الإندونيسي في رفح بقذيفة مدفعية.

وطال قصف مدفعي إسرائيلي حارة طباسي وبريكة وزعرب وشارع الزر والمستشفى الإندونيسي وعيادة تل السلطان غرب مدينة رفح.

وفي جباليا شمال القطاع، استهدف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين، أثناء محاولتهم العودة إلى منطقة الفالوجا، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، وصفت بعضها بالخطيرة.

وشرق مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الغصين في منطقة بني عامر بحي الدرج.

كما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في محور «نتساريم» عشرات القذائف صوب أحياء مختلفة من مدينة غزة تل الهوا، والشيخ عجلين، والزيتون، والصبرة، ومنطقة جحر الديك.

وأصيب مواطنون بجروح مختلفة، في قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة عقل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.