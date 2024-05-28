رحل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان اللبنانى فؤاد شرف الدين، بعد رحلة مع المرض، وخضوعه منذ أسابيع لجراحة بالرأس عن عمر ناهز 83 عاماً.

أعلنت خبر وفاته الفنان نعمة بدوى نقيب الفنانين اللبنانيين، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذى أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات".

ومن جهتها أعلنت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان في بيانها وفاة الفنان قائلة: "رحل عن عالمنا صباح اليوم النجم السينمائي الكابتن فؤاد شرف الدين في مستشفى هارون حيث كان يتعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه".

وأضاف البيان: "كان الكابتن فؤاد شرف الدين حتى اللحظات الأخيرة يقاوم الوجع ويكابر على آلامه، خصوصًا أن كل من يعرفه يعلم تماما مدى عزيمته القوية وصموده ومقاومته لكل المحن، سيوارى الثرى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء 29 مايو في روضة الشهيدين".

فؤاد شرف الدين هو مخرج وممثل ومؤلف لبناني، وهو من مواليد 1941، بدأت شهرته خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.

- أعمال عرف بها فؤاد شرف الدين

شارك فؤاد شرف الدين في عدد من الأعمال المصرية منها مسلسل "الدالي" بطولة الفنان الراحل نور الشريف وفيلم "حرب كرموز"، ومسلسل "الأب الروحي".