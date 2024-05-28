مصرع تاجر سلاح هارب من حكم إعدام في تبادل إطلاق النار الشرطة بأسيوط

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط مصرعه عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أسيوط.

وذكرت الداخلية اليوم الثلاثاء أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى اتجار عنصر إجرامى شديد الخطورة فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطه.

وسبق اتهام العنصر الإجرامي فى عدة من قضايا قتل وإتلاف وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومشاجرة وإطلاق أعيرة ومحكوم عليه بالإعدام فى جناية قتل عمد.



وباستهدف المتهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة، وأسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته وبمسكنه على (9 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش، 19 فرد محلى، 9 خزينة، طلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.