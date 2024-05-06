قاض أمريكي يهدد ترامب بالسجن بسبب انتهاكات أمر حظر النشر

قال قاض بمدينة نيويورك ينظر محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، إنه ربما لن يكون أمامه أي خيار سوى الحكم بسجن ترامب إذا استمر في انتهاك أمر حظر النشر الذي يستهدف حماية سلامة المحلفين والشهود.

وحكم القاضي خوان ميرشان، اليوم الاثنين، على ترامب بازدراء المحكمة للمرة الثانية وفرض عليه غرامة قيمتها ألف دولار، لزعمه أنه لا يخضع لمحاكمة عادلة في مدينة مانهاتن التي تقطنها أغلبية ديمقراطية.

وفرض ميرشان غرامة على ترامب قيمتها 9 آلاف دولار في الأسبوع الماضي بسبب انتهاكات متعددة لأمر حظر النشر بسبب مهاجمته لستورمي دانيالز ومايكل كوهين، الشاهدين الرئيسيين في القضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القاضي ميرشان قوله في المحكمة "يبدو أن الغرامة ألف دولار لا تحقق الردع.. سيد ترامب أريدك أن تفهم أن آخر ما أريده هو الحكم بسجنك".

وكانت محاكمة ترامب قد بدأت في الشهر الماضي بتهم تزوير سجلات أعماله التجارية لإخفاء دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

وتعد هذه أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث اتهم ممثل الادعاء العام ماتيو كولانجيلو ترامب بمحاولة التأثير على انتخابات عام 2016، عن طريق دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الأباحية ستورمي دانيالز.

وقال كولانجيلو "لقد كان هذه عملية تزوير للانتخابات، بوضوح وببساطة... هذه القضية تتعلق بمؤامرة إجرامية وتستر".

وقالت دانيلز إنها حصلت على المال من أجل أن تبقى صامتة بشأن علاقة غرامية كانت تربطها بترامب في عام 2006. واعترف بأنه دفع لها المال عشية انتخابات عام 2016 لوقف "اتهاماتها الكاذبة والابتزازية" لكنه ينفي حدوث أي علاقة جنسية.

يشار إلى أن ترامب، الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، متهم بـ 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط يضم محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء المال الذي تم دفعه إلى الممثلة دانيلز.

وقال كولانجيلو إن ترامب وضع "خطة إجرامية لإفساد الانتخابات الرئاسية عام 2016" من خلال الترتيب لاستراتيجية "اكتشاف وإخفاء" والتي تعني شراء المعلومات السلبية وتوقيع اتفاقيات لعدم الإفصاح ومن ثم دفن تلك القصص.

ويزعم الادعاء أن ترامب وكوهين وديفيد بيكر، رئيس التحرير السابق لصحيفة "ناشونال انكويرر" تآمروا لإخفاء القصص الضارة عن الرأي العام قبل الانتخابات.

وقال محامي ترامب تود بلانش إن ترامب لم يرتكب أي جريمة، وتابع أن "الرئيس ترامب بريء: معتبرا أنه لا يوجد أي شيء غير قانوني في اتفاق عدم الإفصاح الذي تم توقيعه مع دانيالز.

وأضاف بلانش للمحكمة أنه "لا يوجد خطأ في محاولة التأثير على أي انتخابات.. هذه تسمى ديمقراطية". وأكد أنه تم دفع الأموال بطريقة قانونية.

وأكد أن الرئيس السابق كان فقط يسعى لحماية عائلته.