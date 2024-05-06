مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يعلن تفاصيل دورته الثانية الخميس

يعقد مهرجان ايزيس الدولي للمسرح، مؤتمرا صحفيا فى السادسة مساء الخميس المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل دورته الثانية المنتظر إقامتها فى القاهرة خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٢ مايو الجاري.

يحضر المؤتمر الصحفى الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للدورة الثانية من المهرجان وعدد من أعضاء مجلس أمناؤه الذى يضم الفنان فتحى عبد الوهاب والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والروائية والنائبة البرلمانية ضحى عاصي والإعلامية مشيرة موسى والناقدة عبلة الروينى والمخرج سعيد قابيل والمخرج دكتور محمود أبو دومة والمخرج أحمد العطار والفنانة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني، والدكتورة أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقا واستشاري مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، والكاتب الصحفى محمد عبد الرحمن.

وتقول الممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة المهرجان أن الدورة الثانية تحمل اسم الفنانة العظيمة الراحلة عايدة عبد العزيز ويشاركنا نجلها شريف أحمد عبد الحليم الاحتفاء بها كما تشهد أيضا تكريم خمس شخصيات مسرحية مهمة من مصر و الوطن العربي سيتم الإعلان عنهم خلال المؤتمر الصحفى.

وأضافت أنه نظرا للظروف التى شهدتها الدورة الأولى من المهرجان وإلغاء حفل الختام الذى تزامن مع وفاة المشير محمد حسين طنطاوي فى ٢١ سبتمبر ٢٠٢١، تعتزم إدارة المهرجان تسليم دروع التكريم لمكرمات الدورة الأولى خلال حفل افتتاح الدورة الثانية المقرر إقامته فى ١٦ مايو الجاري.

ووجهت لطفى الشكر للفنان سامي أمين الذى قام بتصميم هدايا خاصة لمكرمات المهرجان تحمل بصمة إيزيس سيدة القمر، سيتم تقديمها لهن أثناء التكريم فى حفل افتتاح الدورة الثانية، وهم الفنانة الراحلة شويكار والفنانة اللبنانية نضال الأشقر والدكتورة هدى وصفى والمخرجة عفت يحيى والدكتورة نجاة على والفنانة إيمان صلاح الدين، والفنانة البريطانية جوليا فارلى.

تترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة وستوديو عماد الدين وكلتوجراف والمركز الثقافي النمساوي، وسامي أمين، والمركز الثقافى الفرنسي.



