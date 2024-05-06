لقيت فتاة مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار بمنطقة البدرشين بالجيزة أثناء محاولة عبورها مزلقان القطار في الوقت الذي تصادف مرور القطار به.

فيما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الفتاة والتصريح بدفنها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة ما إذا كان المكان به مزلقان من عدمه للوقوف على ملابسات الحادث.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بفتاة بدائرة المركز.

وبانتقال الاجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة "جنى م م ع" 16 سنة، عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمها قطار مما تسببت في مصرعها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.