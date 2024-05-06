العاملون في مهرجان كان السينمائي يدعون للإضراب عن العمل

دعا العاملون في مهرجان كان السينمائي للإضراب عن العمل بسبب ما اعتبروها ظروف عمل غير مستقرة اليوم الاثنين قبل أقل من أسبوع على بدء المهرجان في جنوب فرنسا.

وناشدت جمعية للعاملين في المهرجان اليوم الاثنين "كل الموظفين في مهرجان كان السينمائي والقطاعات الموازية" تعطيل عرض الأفلام، وفقا لبيان بثته وسائل إعلام فرنسية مختلفة.

ويشكو المشاركون في الإضراب، ومن بينهم مشغلو ماكينات العرض وبائعو التذاكر، من عدم الاستقرار المتزايد وعدم الأمن الوظيفي لمهنتهم.

ويتم توظيف معظم هؤلاء العمال على أساس مؤقت ولا يعملون في أي وظيفة بين دورات المهرجان في كل عام. كما أدان العمال الإصلاحات الأخيرة التي تم إدخالها على التأمين ضد البطالة في فرنسا.

ومن المقرر أن تعقد الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي في الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن تحضر الممثلة الأمريكية ميريل ستريب حفل الافتتاح وتتسلم جائزة السعفة الذهبية.