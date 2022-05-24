 فون دير لاين تقترح استخدام الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب - بوابة الشروق
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فون دير لاين تقترح استخدام الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب

بروكسل - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 1:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 1:15 م

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، استخدام الأصول الروسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب،وذلك في كلمة ألقتها اليوم الثلاثاء أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وقالت فون دير لاين: "يجب ألا ندخر وسعا بما يشمل الأصول الروسية التي قمنا بتجميدها، إذا أمكن"، وذلك في إشارة إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الأفراد والكيانات الروسية.

وتابعت فون دير لاين في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لا يتعلق هذا فقط بإصلاح الضرر الناجم عن غضب بوتين المدمر. إنه يتعلق أيضا ببناء المستقبل الذي اختاره الأوكرانيون بأنفسهم".

وأضافت أن "أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية".


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