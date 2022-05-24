 محافظ كفر الشيخ ينعى رئيس لجنة دبلوم فني توفى أثناء الامتحانات - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 مايو 2022 10:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

محافظ كفر الشيخ ينعى رئيس لجنة دبلوم فني توفى أثناء الامتحانات

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 10:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 10:20 م

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، رئيس لجنة مدرسة دسوق الصناعية العسكرية بنين بدسوق، حمدي الصغير سيد أحمد محمد، المشارك في الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، الذي وافته المنية نتيجة هبوط حاد، وتوقف بعضلة القلب.

وأوفد محافظ كفر الشيخ، محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ؛ لمتابعة وصول جثمانه رحمه الله إلى مقر إقامته بالإسكندرية، مقدماً التعازي لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان رئيس لجنة مدرسة للدبلومات الفنية بمدينة دسوق، شعر بهبوط وتم نقله لإحدى المستشفيات، وإجراء الكشف الطبي عليه، تبين وفاته نتيجة هبوط حاد وفشل في التنفس وتوقف بعضلة القلب، وحاول الأطباء إنقاذه من خلال إنعاش قلبي رئوي، ولكن وافته المنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك